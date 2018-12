West Ham o Flamengo per il futuro di Gabigol. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter vuole 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del calciatore e mentre il club brasiliano lo vorrebbe in prestito per un altro anno, pagando l'ingaggio e dando una prelazione ai nerazzurri su Lincoln, la società inglese potrebbe pagarlo tutto e subito, con l'Inter che vedrebbe più di buon occhio quest'ultima ipotesi.