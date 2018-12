Inter, Gabigol via ma non per meno di 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter è alla ricerca di una sistemazione per Gabriel Barbosa. Dopo il prestito al Santos, con il quale ha vinto la classifica marcatori in Brasile, il giocatore farà ritorno a Milano ma il ds Piero Ausilio ha già detto che per lui non c'è spazio in nerazzurro. Per questo la dirigenza deve cercare di piazzarlo, anche se a meno di 20 milioni di euro non sarà possibile cederlo, a causa di questioni legate al bilancio. A riportarlo è il Corriere della Sera.