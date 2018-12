© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Gabriel Barbosa. Il brasiliano classe 1996 tornerà a gennaio a Milano, quando scadrà il prestito al Santos. Su di lui la società era stata chiara: "Non rientra nel progetto tecnico ad oggi" aveva detto Piero Ausilio, interrogato in merito. Diverso invece il punto di vista del ragazzo, che, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, vorrebbe avere ancora una possibilità in nerazzurro: Barbosa infatti ha dato mandato a Kia Joorabchian, suo agente, di fermare quantomeno momentaneamente le trattative con il West Ham per aver l'occasione di parlare con Luciano Spalletti il 7 gennaio, quando tornerà in Italia.