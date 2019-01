Inter, Gabigol-West Ham: si aspetta il via libera di Pellegrini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Resta sempre viva per Gabriel Barbosa la pista di mercato che porta al West Ham. Nelle ultime ore non si segnalano aggiornamenti di sorta sul destino dell'attaccante brasiliano che prima di prendere una decisione definitiva vuole presentarsi a Milano per parlare con l'Inter, pur avendo già saputo di non rientrare nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Ecco perché l'opzione Hammers resta sempre valida, almeno fino a quando il manager Manuel Pellegrini non si esporrà sull'eventualità del suo club di accaparrarsi le prestazioni sportive di Gabigol. Lo riporta il tabloid inglese The Sun.