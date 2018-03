Inter, Gabriel Barbosa può rimanere al Santos un anno in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Barbosa è in prestito al Santos fino al termine della stagione ma con una clausola che consente il rinnovo per un altr'anno: "La mia intenzione è rispettare il contratto, poi ci sarà tempo per valutare la questione. Sono molto felice di essere tornato". L'attaccante è di proprietà dell'Inter, dove non è riuscito a mettersi in mostra. E anche il prestito al Benfica è stato un fallimento.