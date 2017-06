Inter, Gabriel Barbosa: "Thiago Maia è molto forte, sarebbe un grande colpo"

Fonte: FcInter1908

Attraverso Globo vengono riportate delle dichiarazioni di Gabriel Barbosa, attaccante dell'Inter che ha condiviso l'esperienza al Santos con Thiago Maia.

E proprio in merito al centrocampista classe '97 il nerazzurro ha spiegato: "Se dovesse arrivare a Milano sarebbe un grande cosa, un ottimo rinforzo: parliamo di un giocatore della Nazionale brasiliana e sarebbe bello giocare ancora insieme. Non so nulla della trattativa, ma è un grande calciatore".