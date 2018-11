Inter, Gagliardini: "Avvio difficile per me, in Champions volevo esserci"

La serata sembrava quella giusta per sostituire al meglio Mauro Icardi. Invece Lautaro Martinez ha mostrato di non essere ancora pienamente a suo agio nel ruolo di alternativa al suo connazionale. Perché il giovane attaccante argentino ha avuto anche un paio di occasioni interessanti...

Scippo Suning al Milan: Cortesi fa il capo scout in Cina

Frosinone, i convocati per Parma: rientra Molinaro

Milan, i convocati per Udine. Torna Riccardo Montolivo

Torino, i convocati di Mazzarri per la Sampdoria

Napoli, attivazione a secco e lavoro nel tecnico nel day after l'Empoli

Parma, i convocati per il Frosinone: tornano Da Cruz, Grassi e Inglese

Fiorentina, i convocati: out Mirallas, Eysseric, Ceccherini e Thereau

Atalanta, i convocati per il Bologna. Out Masiello

Fiorentina, Veretout sfida la Roma: "Grande gara. Si gioca per vincere!"

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: out Cristante, c'è Zaniolo

Tifosi a Zhang, ama l'Inter come noi

Chievo, i convocati di Ventura per il Sassuolo. Hetemaj c'è

Il doppio ex Rosi: "Fiorentina da Europa League, Roma indebolita"

Sampdoria, i convocati per il Torino: recuperano Murru e Defrel

P. Sousa torna al Franchi per Fiorentina-Roma: "Felice di essere qui"

Sassuolo, i convocati per il Chievo: out Babacar, Boga e Bourabia

Sul turn-over che funziona : "Siamo tanti, ma tutti sono potenzialmente dei titolari. Quando veniamo chiamati in causa rispondiamo infatti sempre presente, basta pensare a Joao Mario a Roma e a Lautaro oggi, così come a Dalbert".

Sull'esclusione dalla lista Champions : "Ci tenevo a esserci. Purtroppo non sono stato inserito, ma queste sono scelte che Spalletti e la società hanno fatto. Mi farò trovare pronto quando ritoccherà a me".

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini , intervistato da Sky Sport , ha commentato così la sua grande prova di oggi contro il Genoa: "Noi ci alleniamo tutti bene, poi è il mister che sceglie. Io sono un professionista e faccio del mio meglio ogni giorno. Doppietta? Sono dell'idea che il lavoro alla fine paga sempre. Ho vissuto un avvio di stagione non facilissimo, senza giocare tanto. Oggi però ho realizzato due gol, cosa che non faccio spesso, e sono molto contento".

