© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dal ritiro di Lugano: "Abbiamo iniziato a mettere carichi nelle gambe. C'è grande entusiasmo, abbiamo un nuovo allenatore e nuovi compagni. Non vedo l'ora di iniziare. Abbiamo voglia di giocare, vogliamo fare bene nell'amichevole di domenica prima di partire per la tournée in Cina".

Come giudichi i nuovi arrivati?

"Conosciamo già i giovani, stanno dimostrando di avere grande voglia. Poi arriveranno i nazionali, non vediamo l'ora di lavorare tutti insieme".