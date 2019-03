© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ha parlato così Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Spal. "E' stato un gol importante a livello personale, avevo bisogno e me lo sentivo. Ero sicuro di segnare. La base di tutti che siamo dei professionisti e dobbiamo fare il nostro mestiere, ogni giorno lavoro per mettere in difficoltà il mister. Ho avuto molto meno spazio, non è stata una stagione facile però lavoro tutti giorni ma il mister ovviamente poi fa le sue scelte. Devo sfruttare le partite come oggi. Nel primo tempo abbiamo fatto un pò di fatica, ad inizio di ripresa abbiamo avuto più facilità di manovra. Icardi è un compagno con cui ho legato molto, per altre questioni ne so poco".