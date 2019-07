Inter, Gagliardini: "Convinto che quest'anno faremo una grande stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sconfitta in amichevole contro il Manchester United per l'Inter di Antonio Conte, impegnata in questi giorni in Asia con l'International Champions Cup. Al termine del match, ospite di InterTv, ha preso la parola Roberto Gagliardini: “Penso che abbiamo fatto complessivamente una buona partita, c’è tanto da lavorare. Abbiamo faticato nell’andarli a prendere. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo ancora capire quello che chiede il mister. Loro hanno una gamba diversa e ci sta di fare questo tipo di prestazioni. Il caldo non è un alibi, contro la Juve vogliamo riscattarci da questa sconfitta. Ci sono cose da salvare e da migliorare. Da domani pensiamo alla Juve. Sono convinto che quest’anno faremo una grande annata, quando sarà il momento di risultati importanti, saremo pronti”