Inter, Gagliardini dopo il ko: "Fiducioso di rientrare il prima possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscito anzitempo dal campo dopo aver accusato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, Roberto Gagliardini guarda con ottimismo al suo recupero in vista dell'importante rush finale che per l'Inter potrebbe significare qualificazione alla prossima edizione della Champions League: "Grande vittoria ieri sera - ha scritto su Twitter il centrocampista bergamasco commentando il 4-0 rifilato dai nerazzurri al Cagliari -. Purtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per quest’ultimo finale di stagione".