Inter, Gagliardini e Vecino rischiano la cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vuole intervenire in particolare a centrocampo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e, per questo, saranno almeno due i colpi in entrata. Qualcuno, però, dovrà salutare Milano: per età il primo nome è quello di Borja Valero, a breve compirà 34 anni e già l’estate scorsa era stato cercato da alcuni club spagnoli, ma la sua esperienza in determinati momenti è risultata determinante. Joao Mario, invece, è diventato importante e potrebbe restare fino a giugno. Piuttosto potrebbero rischiare Roberto Gagliardini e Matias Vecino: il primo perché è diventato l’ultima scelta di Luciano Spalletti; il secondo perché, nonostante non dia ampie garanzie sotto l’aspetto fisico, ha abbastanza mercato. Vecino il 30 giugno sarà a bilancio per circa 15 milioni di euro e l’Inter, cedendolo per 25-30 milioni, farebbe una discreta plusvalenza. Lo rivela Tuttosport.