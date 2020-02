vedi letture

Inter, Gagliardini: "Ecco perché mi chiamano Duracell"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN di un soprannome molto particolare che ha da tanto tempo: "Duracell è un soprannome che mio papà mi aveva dato da piccolo: non mi fermavo mai, giocavo sempre a calcio. Dalla mattina, quando andavo a scuola, alla sera, quando spaccavo qualche vaso in casa per la rabbia di mia madre... per quello Duracell, perché non mi fermavo mai".