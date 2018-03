Inter, Gagliardini: "Fatto davvero una grande prestazione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato in mixed zone dopo il successo contro la Samp: "Penso che il merito di questo 5-0 sia nostro. Abbiamo fatto davvero una grande prestazione, creando tante occasioni che potevamo sfruttare meglio, ma penso che non ci sia mai stata davvero partita. Nazionale? Conosco Di Biagio per l'Under 21. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, c'è da ripartire nel migliore dei modi e credo che lui sia il tecnico giusto. Non decido io se si dovrà proseguire con lui, questo spetta ad altri ma con qualsiasi tecnico darò il 100% per far bene in Nazionale" evidenzia Fcinternews.it.