Inter, Gagliardini: "Gruppo affiatato, ci stiamo allenando bene"

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini è pronto e carico in vista della nuova stagione: "Sto bene - dichiara a Inter TV -, ci stiamo allenando parecchio e nella maniera giusta. Il gruppo è affiatato, i giovani si stanno integrando bene, così come i nuovi arrivati, che conoscono già la Serie A. Stiamo lavorando tanto, con carichi abbastanza pesanti in questi primi giorni, ma fa parte del ritiro estivo. Siamo agevolati dal fatto di essere all'interno del Centro Sportivo Suning, casa nostra. Spero che vincano e tornino qui da campioni del mondo, sarebbe una cosa unica".