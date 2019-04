© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sport Mediaset, Roberto Gagliardini esprime la propria soddisfazione per la serata da protagonista vissuta ieri a Marassi contro il Genoa: "Sono contento per i due gol e per la vittoria perché era fondamentale. Era importare ripartire subito e noi lo abbiamo fatto bene".