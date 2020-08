Inter, Gagliardini: "In questa stagione dimostrato di poter lottare a testa alta su ogni campo"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha commentato sul proprio profilo Instagram la stagione dei nerazzurri, terminata venerdì sera con la sconfitta nella finale di Europa League col Siviglia: "Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché 'non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi'", le parole del calciatore ex Atalanta.