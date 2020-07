Inter, Gagliardini: "In questi giorni importante stare a casa per correre di più"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club prima della sfida contro il Torino. "Oggi è importantissimo portare a casa i tre punti dopo due risultati non positivi. L'abbiamo preparata bene, sappiamo cosa fare. In questi giorni è importante stare a casa e recuperare le energie per poi correre in partita il più possibile".