Inter, Gagliardini in sede con l'agente: pronto il rinnovo del contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha cominciato a discutere il rinnovo di contratto con Roberto Gagliardini, passato ieri in sede con il suo agente. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che racconta della volontà di prolungare per un'altra stagione l'attuale contratto che scade nel 2021. Come già accaduto lo scorso mese con Vecino, Bastoni e Dalbert, probabilmente il prolungamento servirà - si legge - anche per alleggerire il piano di ammortamento dei prossimi anni.