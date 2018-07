© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incontro questo pomeriggio presso la sede dell'Inter per Roberto Gagliardini e il suo agente Giuseppe Riso. Sul piatto, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il rinnovo di contratto del centrocampista ex Atalanta. Poco dopo è stato il turno anche di Eddie Salcedo, un acquisto imminente per i nerazzurri. E' praticamente fatta per l'attaccante classe 2001 dal Genoa, preso in prestito con diritto di riscatto per la Primavera ma aggregabile anche in prima squadra.