Inter, Gagliardini in vista del Benevento: "Ci teniamo tanto alla coppa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla al canale ufficiale del club della stagione nerazzurra: "Questa è la parte più importante per preparare la seconda parte di stagione. Ricordiamoci della fatica fatta l'anno scorso col Pordenone, ci teniamo a passare il turno in Coppa Italia. Ci siamo allenati normalmente, poi è arrivata questa settimana di pausa in cui comunque ci siamo tenuti allenati e ora stiamo ricominciando con carichi importanti proprio in vista del Benevento. La Coppa Italia? Ci teniamo tanto alla coppa, fa parte degli obiettivi di cui parlava il presidente per alzare un trofeo. Il Benevento è una formazione di Serie B, ma non va sottovalutato. Siamo in crescita, prima della sosta era importante fare risultato anche senza esprimere un grande calcio e ci siamo riusciti passando una pausa serena. Ora una seconda parte di stagione fondamentale",