Inter, Gagliardini: "Messi ci ha fatto male, è il più forte mai incontrato"

vedi letture

Sulla pagina Instagram di Luiss Sport ha parlato Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter. "E? un periodo abbastanza felice per me perché è nato mio figlio e me lo sono goduto due mesi, ventiquattro ore al gioco. Fare il calciatore poi è il lavoro, il più bello del mondo. Devi essere determinato, la competizione a questi livelli è sempre altissima".

Sulla sua gara memorabile. "La prima volta in Champions con l'Inter, c'era mio figlio allo stadio per la prima volta. San Siro? Difficile spiegare le emozioni con le parole, ricordo Inter-Chievo: incredibile, unica. E' un tempio del calcio e fa sempre effetto".

Sugli avversari affrontati. "Quello più forte? E’ Messi sicuramente, che quest’anno ci ha fatto male. A chi mi sono ispirato? Non ho mai avuto un giocatore a cui mi ispiravo, mi piaceva molto Gerrard, ma mi piaceva vederlo".

Sul numero 5. "Bergamo avevo il 4, all’Inter ovviamente era stato ritirato per Zanetti. Ho scelto il 5 semplicemente perché era il primo numero disponibile tra quelli più bassi e basta".