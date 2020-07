Inter, Gagliardini: "Momento non semplice, importante capire cosa vuole Conte da noi"

Vincere per ritrovare il sereno e agganciare il secondo posto. A pochi minuti dal kick-off di Inter-Torino, Roberto Gagliardini, centrocampista dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "È importante capire cosa voglia da noi l'allenatore. Non è un momento semplice, veniamo da due risultati non positivi. Ma dobbiamo fare in campo quello che ci viene detto".