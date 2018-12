Inter, Gagliardini: "Non c'è tanta differenza con la Juve. Loro più continui"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta dei nerazzurri nel Derby d'Italia contro la Juventus: "Mi sono mangiato un gol, purtroppo ho preso palo cercando il diagonale. C'è rammarico per questa e altre occasioni sprecate. Loro ci hanno fatto male con una delle poche azioni create. Abbiamo perso punti importanti".

Sul distacco dalla Juve e la differenza con i bianconeri: "Il distacco in classifica è enorme, ma noi ce la metteremo tutta. Hanno costruito questo gap negli anni, con continuità di risultati e prestazioni. La differenza la fanno i dettagli, loro sono più continui, sempre sul pezzo, subiscono poco e ogni tanto gli gira bene. Ora hanno tanti punti in più ma la differenza non è netta, anche se la classifica dice questo oggi. Il nostro obiettivo è fare più punti possibile, poi vedremo a marzo-aprile dove saremo. Cerchiamo di lottare alla pari contro tutti. Oggi non c'è stata grossa differenza tra noi e loro, anzi: in alcuni momenti erano chiusi e pensavano solo a difendersi. La cosa che gli fa onore è la mentalità che hanno: vogliono vincere sempre".