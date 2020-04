Inter, Gagliardini non ha mantenuto le aspettative. Ma c'è ancora tempo

vedi letture

Diciamo che all'età di 26 anni, abbiamo visto centrocampisti più forti. Non solo con la maglia dell'Inter, ma in generale a livello europeo. Non si può dire che il Roberto Gagliardini ammirato a Zingonia, poi consacratosi sul campo dell'Atleti Azzurri d'Italia con i colori nerazzurri dell'Atalanta, si sia in effetti mai visto a Milano. Nell'estate del 2017, la sensazione era che il club milanese avesse appena preso un crack del centrocampo, per giunta made in Italy. Linea tanto cara a Suning, pure ad Antonio Conte che nonostante questo mai lo ha fatto sentire protagonista. Piuttosto ha preteso che la società gli prendesse altri due centrocampisti italiani più giovani e dalle prospettive ben più rosee: Stefano Sensi e Nicolò Barella. Nella sua prima stagione a San Siro, Gaglia per Spalletti era un titolare, ma non certo inamovibile. Fatturato: zero. E non a caso i musi lunghi al Meazza non si potevano contare sulle dita di una mano e neppure di due.

L'anno scorso la delusione dell'esclusione dalla lista UEFA compilata da Luciano, ma lui ha risposto però con i 5 gol in Serie A (4 dei quali al Genoa, tra andata e ritorno). Neppure qui è titolare fisso, anzi ruota più del solito con Borja Valero e Vecino. Conte lo ha schierato dal primo minuto in undici gare sulle 16 presenze stagionali, ma più per necessità che per scelta tecnica. Due le reti, sempre con il marchio genovese (1 alla Samp, 1 al Genoa), sempre non decisive. L'Inter lo ha pagato dai bergamaschi 25 milioni di euro: la speranza era quantomeno quella di doppiarne il valore che, d'altra parte, è sceso almeno di 5. Non manca l'interesse di alcuni club che vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto e non è detto che i nerazzurri in estate non ci pensino su. Di sicuro non è il percorso che ci si aspettava da Gagliardini. Di tempo comunque ce n'è ancora un po'. Forse, si può ancora dare una svolta importante.