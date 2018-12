© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista a Roberto Gagliardini sulle colonne de Il Corriere dello Sport. "Senza Champions non si può stare. Questa Inter di Zhang può alzare una Coppa. Non siamo da meno del Napoli: i conti si fanno alla fine. Mi è pesato star fuori dall'Europa ma non mollo. Contro Ancelotti ce la giochiamo: non partiamo battuti, non siamo in crisi. In Coppa invece ci è mancata furbizia, oltre a noi tre esclusi per l'Euro Fair Play".