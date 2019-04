© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini, in rete nel successo netto dell'Inter contro il Genoa. Quattro delle sue cinque reti in Serie A sono state realizzate proprio contro i rossoblù. Come mai? "Non lo so. È senz'altro una casaulità, sono contento per il gol perché ha prodotto una vittoria".

Inter che si è trasformata: "Cambiano tante cose, l'avversario. Ogni partita ha una storia sua. Oggi siamo stati bravi fin da subito a comandare il gioco".

Si guarda avanti, prossimo avversario l'Atalanta: "L'Atalanta è una delle migliori squadre del campionato, complimenti a Gasperini per il lavoro fatto. Sarà una partita difficilissima, ma è una partita che dobbiamo assolutamente vincere, perché dopo al vittoria di oggi dobbiamo dare continuità dato che chi ci sta dietro corre molto".

Sei corso in panchina dopo il gol: "Sono andato ad abbracciare Joao Mario che qualche settimana fa ha avuto una perdita importante e volevo esprimergli il mio sentimento".