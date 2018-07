Inter, Gagliardini: "Ora tre gare dure per mettere benzina nelle gambe"

Leonardo, nuovo ds del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTv sul nuovo ciclo rossonero: "La proprietà ha le idee molto chiare. Tornare ai vertici non sarà semplice, ma ci sono tutti i presupposti per farlo: anche dopo momenti complicati il Milan è sempre...

Venezia, Camerlengo in prestito alla Clodiense

Pro Vercelli, per Berra il Cittadella non molla

Avellino, cambio di proprietà in caso di iscrizione in B

Venezia, sfuma l'ipotesi Pisa per Facchin. C'è il Pordenone

Hellas Verona, Somma vicino. Si lavora per Dawidowicz

Crotone, Marchizza: "Club e DS hanno spinto molto per avermi qui"

Spezia, Lamanna: "Farò di tutto per migliorarmi sempre di più"

Cosenza, Capela: "Qui c'è un bell'ambiente per poter vincere"

Giornale di Brescia: “Tremolada e Morosini. In onda la grande bellezza”

Perugia, in attacco c'è Vido. Arriva in prestito

Cosenza, biennale per Varone

Braccio di ferro Spezia-Pescara per l'attaccante Scamacca

