© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega i piani nerazzurri per arrivare a Federico Chiesa, l'investimento importante che i nerazzurri vorrebbero fare per l'attacco. Attualmente la strategia è quella di arrivare a una valutazione di 70 milioni (ma la Fiorentina parte da 80) con l’inserimento di una o due contropartite tecniche (Gagliardini più un giovane?) e magari aggiungere qualche bonus. I viola, dal canto loro, contano invece di scatenare un'asta internazionale per arrivare ad una valutazione di 100 milioni di euro.