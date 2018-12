Inter, Gagliardini: "Possiamo battere chiunque. Serve consapevolezza"

Fonte: FcInterNews

Tocca a Roberto Gagliardini parlare a InterTV dopo il bruciante ko contro la Juventus. "Oggi la differenza tra noi è loro è stata quella evidente: loro hanno sfruttato l'occasione, noi no - dice l'ex atalantino -. Un'occasione mancata, ma ce ne saranno altre da sfruttare meglio. Bisogna lavorare di più per portare a casa 3 punti nonostante una buona prestazione. Sul gol che ho fallito, forse il pallone mi è rimasto un po' sotto... ero partito proprio per fare quel movimento (dice visibilmente deluso, ndr). A noi servono punti per fare meglio dell'anno scorso e vincere finalmente qualcosa, oggi andiamo via col rammarico come è successo con la Roma e con altre avversarie. Dobbiamo essere più consapevoli della nostra forza perché possiamo battere chiunque".