Inter, Gagliardini: "Samp punto di partenza. Ora continuiamo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato a Inter TV in vista della gara contro l'Hellas Verona: "Siamo contenti della partita contro la Sampdoria, è stata una vittoria netta ma deve essere un punto di partenza. Contro il Verona dovremo confermare quanto fatto vedere a Genova, dobbiamo cercare di continuare così. Loro vengono da una sconfitta e saranno agguerriti, ma noi dobbiamo continuare a vincere anche in vista del derby di mercoledì. Ogni partita è fondamentale. La sosta è stata importante, essere convocato in Nazionale fa sempre piacere".