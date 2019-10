© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Sassuolo: "Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la partita, conosciamo il Sassuolo che ama giocare e tenere il pallone - riporta Fcinternews.it -. Ma sappiamo come affrontarlo, abbiamo preparato bene la gara. Recentemente i risultati non ci hanno portato vittorie qui, ma siamo qui per fare bene e una grande partita. Sta a noi sfruttare i punti deboli del Sassuolo. Fin dall'inizio il mister ha voluto costruire una squadra con 22 giocatori che possano contribuire, vuole più scelte e sta a noi farci trovare pronti. Sensi? Ha avuto un ottimo inizio di stagione, ha contribuito al filotto di vittorie e l'assenza è importante. Sta a noi colmarla, ci sono altri giocatori che possono sostituirlo".