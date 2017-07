Inter, Gagliardini: "Spalletti ha carisma ed idee. Mi dà molti consigli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Channel, esprimendo le sue sensazioni sulla prima parte del ritiro e sul lavoro con il nuovo tecnico, Luciano Spalletti:"Siamo partiti bene, lui ha dimostrato il suo carisma e le sue idee. Ci ha dato le sue direttive. Penso che ci divertiremo molto, il suo è un calcio propositivo, predilige il palleggio. Nel mio ruolo chiede accorgimenti differenti rispetto a quelli dell’anno scorso. Dei consigli per come fare il meglio possibile per il calcio che intende lui".