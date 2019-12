© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter e autore di uno dei quattro gol che hanno steso il Genoa, dopo il match ha parlato al microfono di Sky Sport: "Il programma di Natale ci deve ancora arrivare, ma ognuno di noi deve avere la convinzione di dover lavorare per migliorare e avere spinta in più il prossimo anno".

La competizione interna vi dà forza? "Sì, siamo 20-22 giocatori con potenzialità. Tutti possono giocarsela, specie in questo periodo con tanti infortuni. C'è stata la risposta grazie al mister che ci tiene tutti sul pezzo".

Siete da Scudetto? "Mancano ancora due partite per la fine del girone d'andata, finora non c'è stato nessuno che ci ha messo sotto. Dobbiamo giocarcela fino in fondo".