Inter, Gagliardini: "Un tifo così alle 15 di sabato non c'è da nessuna parte"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter autore oggi di una doppietta al cospetto del Genoa, si è così espresso ai microfoni di InterTv: "Sicuramente sono contento per la mia prestazione e per quella della squadra. Fa piacere aver proseguito su questa strada dopo la grande prova di Roma. Già che c'ero, dopo due gol ho cercato di portarmi a casa il pallone con una mezza rovesciata. Ma non è andata (ride, ndr). Il risultato oggi ci ha premiato, era importante dare continuità. Adesso martedì c'è una partita importante, vincere aiuta alla propria autostima quindi il gruppo resta saldo. Ci alleniamo bene, il livello resta sempre alto: questo è fondamentale affinché a lungo termine i risultati arrivino. Avere un tifo così alle tre di pomeriggio del sabato non accade da nessuna parte in Italia. Li ringraziamo, cercando di ripagare la loro fiducia".