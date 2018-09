Inter, Gagliardini verso l'esclusione dalla lista Uefa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, l’Inter dovrebbe escludere dalla lista UEFA Roberto Gagliardini. Il club nerazzurro deve infatti rispettare le imposizioni date dal Fair Play Finanziario: 22 giocatori in lista con il pareggio economico tra acquisti e cessioni rispetto all'ultima lista compilata per la partecipazione ad una Coppa europea (ovvero l'Europa League 2016/2017). Oltre al centrocampista, saranno esclusi anche Berni, Dalbert e Joao Mario.