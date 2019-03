Inter, Gagliardini: "Vincere con l'Eintracht è d'obbligo"

Fonte: fcinternews.com

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di InterTV a margine della vittoria interna ottenuta contro la Spal. Queste le sue parole: "Il gol personale? L'ho cercato, lo volevo. Lo sentivo: ero convinto di segnare, avevo anche avvisato il magazziniere. Ho portato a casa il pallone, penso sarà la prima palla che farò toccare a mio figlio. Sono contento del risultato: era importante vincere, dopo un periodo un po' così, sia di squadra che personale. Non posso che essere felice della prestazione e dei tre punti. La gara di giovedì contro l'Eintracht sarà fondamentale: purtroppo non potrò aiutare i miei compagni, ma sono sicuro che questa partita vada affrontata come se in 90' si stesse affrontando la stagione. Vogliamo arrivare in fondo all'Europa League: chi scenderà in campo giovedì sarà l'uomo giusto per portare a casa questa vittoria, che per noi è d'obbligo. Per giocare nell'Inter il carattere è imprescindibile: l'abbiamo dimostrato, anche se abbiamo avuto dei momenti negativi. Mancano ancora tre mesi: saranno importantissimi, su due fronti. E li giocheremo al massimo per raggiungere i nostri obiettivi".