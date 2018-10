Tanti i temi affrontati nel TMW News di oggi, 29 ottobre 2018. Si parte con Napoli-Roma, sfida conclusa in parità e con le parole di Dries Mertens, autore del gol del pareggio che ha chiesto più spazio. Poi il ritorno alla vittoria del Milan e l'impatto sul mondo Juventus di Cristiano...

Eurorivali - Plzen, torna il successo e il primo posto in classifica

Eurorivali - Manchester United, Mou respira. Altro gol per Martial

Eurorivali - Valencia, continua la pareggite. 14° posto, così non va

Lazio, Badelj: "Buon momento, stasera dobbiamo fare passo in avanti"

Inter, Keita: "Partita da vincere. Vogliamo restare in alto"

Fiorentina, accelerata e incontro per Yazici

Inter, Gardini: "Una proprietà forte come Suning non ha obiettivi medi"

Eurorivali - Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

TOP NEWS Ore 20 - Inter su Palacios. Fiorentina, accelerata per Yazici

Eurorivali - Olympique Marsiglia, per Garcia una settimana durissima

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Real Madrid, panchina a Solari. Ma solo per il momento

Giovanni Gardini , Chief Football Operations Officer dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport : "Con una proprietà forte come Suning non possiamo avere obiettivi di medio livello. Sappiamo che ogni gara è fondamentale, sarà importante vincere. La presidenza di Steven Zhang è motivo di soddisfazione, ha dimostrato quanto tiene all'Inter, la vive con passione".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy