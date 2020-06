Inter, Gattuso ti conosce. Conte prepara la sorpresa per vincere

vedi letture

Come se non lo sapesse Gennaro Gattuso che modulo si troverà di fronte. Come se dell'Inter non avesse già preso le misure. 3-5-2 tutta corsa e intensità, ma se ingabbi quei due là davanti finisce che dell'intensità te ne fai molto poco. Se non sai a chi darla e sulla mediana crei una diga a regola d'arte, neanche un attacco atomico come quello formato da Lautaro Martinez e Lukaku riesce ad andare oltre. Per questo Antonio Conte ha preparato e continua a preparare una gara imperniata sulla sorpresa, sul gioco flessibile e sui movimenti a incrociare, su un trequartista, Christian Eriksen, pronto a trasformarsi in ala (3-4-3) o, all'occorrenza, in mezzala di interdizione (3-5-2 compatto). L'idea dovrà sopprimere la previsione, la duttilità dovrà sovrastare il piano di difesa e contrattacco. Il Napoli ha uno 0-1 in trasferta su cui poter porre basi solide di passaggio del turno. Non basterà giocare con il cuore e con il passato al San Paolo, l'Inter dovrà compiere un salto quasi temporale, oltre che mentale. Bisognerà essere e sentirsi pronti ad annullare non solo la mossa, ma pure la contromossa. Avere due o tre marce in più. In panchina c'è l'uomo ideale per poterci riuscire.