Inter, Gavioli: "Si è chiuso un ciclo, ho dato tutto per questa maglia"

Messaggio intenso e ricco di significati quello lanciato da Lorenzo Gavioli oggi su Instagram, dopo la sconfitta di ieri sera nella finale scudetto contro l'Atalanta. Queste le parole del giocatore dell'Inter Primavera: "A volte non va come dovrebbe, a volte vinci, a volte perdi. Ieri si è chiuso un ciclo, un percorso fantastico, con persone fantastiche, affrontato con fratelli prima che compagni. Ho dato tutto per questa maglia, ma a volte non basta. Un ringraziamento a tutto lo staff, la società e sopratutto ai miei compagni. In bocca al lupo a tutti, ci vediamo presto".