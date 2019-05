© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'asse Inter-Genoa resta caldo e anche questa estate i due club lavorano a più di un'operazione. Le trattative attuali, scrive Tuttosport, riguardano addirittura cinque giocatori. Dai rossoblù a Milano, anzitutto, rientrerà Daniel Bessa: scuola Inter, il centrocampista sarà riscattato dal Genoa (attualmente è di proprietà del Verona), ma dovrebbe essere ceduto ai nerazzurri e Conte lo valuterà in ritiro.

Salcedo e Radu: il primo dovrebbe essere acquistato dall'Inter e prestato al Genoa. Il secondo è stato scelto dai nerazzurri come erede designato di Handanovic e potrebbe rimanere ancora in prestito in Liguria. Da ultimo c'è Xian Emmers: ha fatto bene a Cremona, potrebbe finire in rossoblù. Magari assieme a Davide Merola.