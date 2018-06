Inter-Genoa, summit di mercato in vista: si parlerà di Radu e Pinamonti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Genoa al lavoro, con i rossoblù che mettono nel mirino due calciatori dei meneghini, e i nerazzurri alla ricerca di plusvalenze per far quadrare i conti in ambito FFP. Secondo quanto riferito da fcinternews.it, nei prossimi giorni i due club hanno in agenda un incontro di mercato: i liguri sono interessati ad Andrei Radu, portiere classe '97 nell'ultima stagione all'Avellino. Ma si parlerà anche di Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 che l'Inter potrebbe sacrificare sull'altare del fair play finanziario.