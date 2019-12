© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Genoa potrebbe essere l'ultima partita di Andrea Pinamonti con la maglia dei rossoblù. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il giovane attaccante potrebbe tornare proprio in nerazzurro, per aumentare le scelte di Conte lì davanti. In alternativa, c'è la Roma: i giallorossi sono alla caccia di un vice Dzeko più convincente di Kalinic, il bomber 20enne (2 gol in questo campionato) sembra ai primi posti nel gradimento di Petrachi.