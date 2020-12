Inter, gestione esuberi e nuovo summit prima della ripresa

Un nuovo incontro per tessere le trame del futuro dell’Inter. L’atto secondo del confronto di Villa Bellini avrà luogo dopo Natale ma prima della ripresa dei lavori ad Appiano fissata per il 29 di dicembre, ed in quell’occasione si tracceranno le nuove linee che andranno a contraddistinguere la sessione di mercato interista. Il primo capitolo sarà legato al futuro di Eriksen, con il Psg spettatore interessato specie dopo la svolta Pochettino. Di lì in poi si penserà al profilo di qualità che dovrà prendere il posto del danese, anche in relazione alla formula del suo trasferimento. Il sogno resta De Paul, ma i costi sono proibitivi. L’idea di un trequartista abile anche sull’esterno da inserire nel nuovo contesto tattico provato al Bentegodi potrebbe riaccendere la miccia Papu Gomez. Insomma, tante idee in divenire ma ancora da fare entrare nel vivo. Anche perché la potenzialità di spesa sarà legata alla gestione delle uscite degli esuberi: oltre all’ex Tottenham si dovrà valutare la situazione di Nainggolan, Vecino e Pinamonti. Prioritaria sarà l’unità d’intenti tra Conte e la società. La svolta di agosto ha segnato un percorso che deve assolutamente proseguire.