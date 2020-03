Inter-Getafe a porte chiuse: il club spagnolo l'ha già comunicato ai giornalisti

vedi letture

Inter-Getafe sarà a porte chiuse. Il club spagnolo, ha scritto su twitter il giornalista di 'Cadena Ser' Oscar Egido, ha appena comunicato ai giornalisti al seguito della squadra che la partita di San Siro valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League sarà a porte chiuse. E che a seguire il match potranno essere solo i giornalisti delle tv in possesso dei diritti per trasmettere il match.

In giornata è atteso un comunicato ufficiale dell'UEFA: se questa sarà la linea, forti limitazioni anche all'accesso della stampa per diminuire il più possibile il numero di persone presenti allo stadio.