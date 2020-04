Inter, già rientrati tutti gli stranieri in città. Via alla quarantena, manca solo Godin

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul rientro dei calciatori stranieri dell'Inter in Italia. Sono praticamente già tutti a Milano, eccezion fatta per Diego Godin che rientrerà tra domani e lunedì. Già tornati tutti gli altri, da Christian Eriksen a Victor Moses, da Ashley Young fino a Romelu Lukaku che è rientrato ieri in zona CityLife. E a Milano sono tornati anche il capitano, Samir Handanovic, e Marcelo Brozovic. Per tutti loro, quarantena obbligata ora di 14 giorni.