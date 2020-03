Inter, giocare è già un privilegio. Nell’incertezza conta solo vincere

In uno scenario tanto complicato da gestire, anche solo poter guardare in tv una partita di calcio risulta un privilegio. In attesa del ritorno alla normalità, per quanto virtuosa e benevola sia la proposta del Governo che punta alla trasmissione del weekend di Serie A in chiaro (inclusa Inter-Juventus), è naturale incontrare la resistenza dei club, della Lega. Il cerchio dei diritti tv che pure passa dalle regole, non lo consente e perciò meglio adeguarsi. Difficile già vivere alla giornata, navigare a vista per citare l’ad Beppe Marotta, programmare banalmente il fine settimana. Studiare ulteriori soluzioni appare ridondante laddove non è impossibile che il domani riservi un nuovo sconquasso. Dritti dunque verso il Derby d’Italia, incrociando le dita perché in campo alla fine si vada davvero. La voglia di calcio è troppo forte. Una spinta che vive accanto al timore di nuove modifiche, al dubbio che all’improvviso possa nuovamente cambiare l’avversario. Il focus sul quale porre tutta l’attenzione del mondo. Questa volta, forse, si giocherà. Una gara cruciale che va vinta e basta. E’ l’unico modo per riprendere il cammino con la spinta che c’era prima e che, mai come adesso, è necessario ritrovare. Nel caos, nell’attesa e nell’incertezza, ma con la voglia intatta di tagliare il traguardo. Magari davanti a tutti.