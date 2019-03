Inter, giornata cruciale: previsto incontro tra Marotta e Zhang Jindong

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata cruciale per il futuro dell'Inter. Mister Suning, Zhang Jindong, è arrivato ieri sera a Roma: sarà tra gli invitati alla visita ufficiale in Italia del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Il numero uno nerazzurro coglierà l'occasione per incontrare Beppe Marotta e Alessandro Antonello, i due amministratori delegati del club. Ci sarà anche Steven Zhang, presidente dal 26 ottobre: sul piatto l'organizzazione della tournée asiatica (per la International Champions Cup) e la presentazione del piano di investimenti per il prossimo mercato. Si parlerà anche del nuovo stadio, come riporta La Gazzetta dello Sport.