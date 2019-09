© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovedì scorso l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha cenato in compagnia dell'omologo del Sassuolo Giovanni Carnevali. In tavola, il riscatto di Stefano Sensi, giocatore che ha stupito in questo inizio di stagione e che costerà 22 milioni, considerata cifra molto bassa visto il rendimento alla corte di Conte. Un investimento che ripaga il lavoro dei dirigenti interisti e che verrà sicuramente portato a termine come ribadito dallo stesso Marotta nell'incontro della scorsa settimana. A riportarlo è Fcinternews.it.