Inter, gioventù ed esperienza in difesa: tutto su Kumbulla e Vertonghen

Due nomi per la difesa dell'Inter della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i prescelti dai nerazzurri sono Marash Kumbulla, classe 2000 dell'Hellas Verona, e Jan Vertonghen, 33 anni appena compiuti, del Tottenham. Da una parte la gioventù e il futuro, dall'altra l'esperienza per puntare più in alto anche in Europa: l’offensiva dei nerazzurri è già partita, ma per portarli ad Appiano bisogna battere una concorrenza che pare agguerrita soprattutto all’estero.

Everton e Tottenham sono sull'albanese e i loro interessamenti hanno fatto lievitare la valutazione a 30 milioni di euro, con il difensore che gradirebbe la destinazione nerazzurra. Lukaku ed Eriksen potrebbero invece aiutare la società sul fronte Vertonghen, che vuole una nuova esperienza in Italia o in Spagna.